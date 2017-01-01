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Benim Adım İyilik Projesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen ve bir sosyal sorumluluk projesi olan "Benim Adım İyilik" kapsamında çeşitli faaliyetler yapılmaya devam ediyor.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öncülüğünde başlatılan ve bir iyilik hareketi olan benim Adım İyilik projesi ile Edremit'te ikamet eden öğrencilerin eğitimde başarılarının artırılması, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunulması, öğrencide güven ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi ve en önemlisi moral ve motivasyonunun artırılması amaçlanmakta.

Benim Adım İyilik Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Edremit Yılmaz Akpınar İlkokulu 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 100 kişilik öğrenci grubu Edremit'te özel bir alışveriş merkezine götürülerek gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.

Edremit Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüsle Yılmaz Akpınar İlkokulundan alınarak alışveriş merkezine getirilen öğrencilerimize öncelikle öğlen yemeği ikram edildi. Aralarında daha önce alışveriş merkezine erişim imkanı bulunmayan bir çok öğrencinin bulunduğu etkinlikte alışveriş merkezini gezen öğrenciler burada eğlenme fırsatı buldular. Daha sonra alışveriş merkezinde bulunan Sinemada vizyona yeni giren ve sevilen animasyon filmini 3D gözlüklerle izleyen öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.

Kaymakam Sırmalı, "Geleceği emanet ettiğimiz yarınlarımızın en iyi koşullarda eğitim alabilmesi ve sosyal kültürel aktivitelerden en iyi şekilde faydalanabilmesi amacıyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlayabilmek, ulaşamadıkları mekanlara ulaştırabilmek, gidemedikleri yerlere götürebilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Çocuklarımızın yüzünde bir nebze de olsa mutluluk görebiliyorsak bu bizim projemizin başarıya ulaştığının en önemli kanıtıdır" dedi.

En güzel yatırımın geleceğe olan yatırım olduğunu vurgulayan Kaymakam Sırmalı, "Çocuklarımızın sosyal yaşam alışkanlıklarını kazanmaları, iletişim kurabilme yeteneğine sahip olabilmeleri, sorumluluk bilinci ile özgüven sahibi güçlü bireyler olmalarına katkı sağlayacak faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da bu etkinliklerimiz yapılmaya devam edecektir. Bu kapsamda projemizi destekleyerek bugün "Benim Adım İyilik" diyen sponsor firmalara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Alışveriş merkezinde doyasıya eğlenen minik öğrenciler, bu etkinliği kendilerine hediye eden kaymakam amcalarına çok teşekkür ettiler.

(EME)



19.05.2017 09:08:21 TSI

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