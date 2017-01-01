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Malazgirt'te 5. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Okçular Vakfı tarafından 25-26 Mayıs tarihleri arasında Muş'un Malazgirt ilçesinde 5. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması tanıtım toplantısı yapılacağı belirtildi.

Malazgirt 1071 Zafer Anıtı'nda bir dizi incelemelerde bulunan Okçular Vakfı yetkilileri, Malazgirt'te bulunmaktan ve burada 5. Fetih Kupası Okçuluk Yarışmasının tanıtım toplantısını yapmaktan son derece mutlu olacaklarını söylediler. Yetkililer, "Bosna'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Hakkâri'ye ve İstanbul'dan Malazgirt'e uzanan bir dostluk köprüsü ile sporun birleştirici özelliğini taşımayı hedefliyoruz. Fetih kültürünün bir fetih medeniyetine dönüştüğü coğrafyada, bunu daha da derinden anlamak ve anlatmak amacındayız. Fetih kültürü denildiğinde medeniyetimizin yetiştirdiği en büyük liderlerden ilk akla düşenler kuşkusuz Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi, Anadolu'nun fatihi Muhammed Alparslan, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Tarihe yön vermiş bu liderlerin en önemli özelliklerinden biri de hiç şüphesiz fethettikleri topraklara huzuru, barışı, hoşgörüyü de beraberlerinde getirmiş olmalarıdır. Okçuluk sporu ile de bizler bunu amaçlıyoruz" dediler.

(VE-MSA-Y)



19.05.2017 09:10:22 TSI

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