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Kaymakam Kırlı'dan Müdür Aksoy'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy'u makamında ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kırlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Malazgirt'te açılan Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Merkezinin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy'a teşekkür etti. Kaymakam Kırlı, "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ilçemizde açılan ADEM ve Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Merkezinin faaliyetlerinden son derece memnunuz. Bu memnuniyetimizi İl Müdürüz Sayın Abdulbari Aksoy'u makamında ziyaret ederek bildirdik. İlçemizdeki çok sayıda vatandaşımız bu merkezden faydalanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Merkezi açılmadan önce, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız Muş'a gelip gitmek zorunda kalıyordu. İlçemizdeki vatandaşlarımız artık çok rahatlıkla ilçe merkezindeki Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Merkezinden faydalanıyorlar" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy ise, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

(VE-MSA-Y)



19.05.2017 09:13:10 TSI

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