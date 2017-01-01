YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın Sağlık-Sen 9. yetki yılında sağlıkçıların güvenini perçinledi

Aydın Sağlık-Sen 9. yetki yılında sağlıkçıların güvenini perçinledi

- Aydın Sağlık-Sen, 2017 yılı Mayıs ayında yapılan tespit çalışmasında 3 bin 250 üye sayısına ulaştı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'da sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda 9 yıldır yetkili sendika olan Sağlık-Sen, 2017 yılında da en yakın rakibine 2 kat fark atarak kendisine duyulan güveni perçinledi.



Aydın'da 2009 yılında sağlık ve soysal hizmet iş kolunda yetkinin sahibi olan Sağlık-Sen, 2017 yılı Mayıs ayında yapılan üye tespit çalışmasında 3 bin 250 üye sayısına ulaşarak il genelinde Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi kurumlarında tek yetkili sendika olmaya hak kazandı.



Sağlıkta yetkili sendika olan Sağlık-Sen olarak üye kayıt çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, "Aydın ilimizde 2017 yılında da sağlık ve sosyal hizmet çalışanları Sağlık-Sen'in hizmet sendikacılığına duyduğu güveni perçinlemiştir. Bu yılda aramıza katılan sağlık ve sosyal çalışanı üyelerimiz ile birlikte 3 bin 250 üyeye ulaşan Sendikamız ilimizde diğer sendikaların toplamından daha fazla bir üye sayısı ile yetkili sendika olmuştur.

Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarımıza gönül diliyle konuştuk, sağlık çalışanlarımıza seslenişimizde kalbin ve vicdanın kelimeleriyle seslendik. Ortak değerlerimizi öne çıkaran yeni bir istikbali inşa etmek için insanı merkeze alan bir dünya düzeni oluşturmak ve emeğin sömürülmesini engellemek için kardeşliğimizin pekişmesi ve kadim medeniyetimizin yeniden inşası için demokrasiyi ve insan onurunu esas alan, emeği değerli kılan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.



"Başarı ekip ruhuyla elde edildi"

Sağlık-Sen'in aynı iş kolundaki en yakın rakibine 2 kat fark attığının altını Baki Karaer, bu başarının bir ekip işi olduğunu kaydederek; "Sağlık-Sen ailesi olarak rakiplerimize büyük fark atarak Aydın'da yine yetkili sendika olduk. 15 Mayıs 2017 üye tespitlerine göre il genelinde Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesine bağlı kurumlarda toplam üye sayımız 3 bin 250 olmuştur. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının Sağlık-Sen'e duyduğu güvenin perçinlenmesine katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bizlere güvenerek, inanarak destek olan siz çok değerli sağlık ve sosyal hizmet çalışanları üyelerimize sonsuz teşekkürler. İftiraya, yalana, tehdide boyun eğmeyen güçlü, ne istediğini bilen ve kazanımlarıyla üyesini mutlu eden sendikanın adıdır; Sağlık-Sen. Tüm üyelerimizi ve temsilcilerimizi kutluyoruz"

(MB-Y)



19.05.2017 09:16:07 TSI

NNNN

