Şoförlerden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

- Başkan Çerçioğlu: "Şoför esnafımızın her zaman yanındayım"



AYDIN (İHA) - Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yapılan genel kurulda seçilen yeni yönetim ile Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın, hem kendilerine verdiği destek hem de şoför esnafının her zaman yanında olan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçioğlu ise, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak şoför esnafının her zaman yanında olduklarını belirterek, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın ile yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

19.05.2017 09:16:27 TSI

