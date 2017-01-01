Aydın'da "Büyük Ova" projesinde son aşamaya gelindi
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Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın'da ilan edilecek "Büyük Ova" alanları ile ilgili süreçte son aşamaya gelindiğinin müjdesini verdi.
Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından uygulamaya konan "Büyük Ova" projesi kapsamında Aydın'da ilan edilecek 'Büyük Ova' alanları ile ilgili proje Bakanlar Kurulu imzasına açılmış ve bakanlarımız imzalamışlardır. Başbakanımızın imzalamasından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasına arz edilecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarından sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecektir. Süreç bu şekilde sürmektedir. Aydın'da ilan edilecek 3 Büyük Ova ile ilgili problem söz konusu değildir" dedi.
(OD-MB-Y)
19.05.2017 09:16:42 TSI
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