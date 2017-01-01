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Didim Ticaret Odası'ndan MHP İl Başkanı İlter'e ziyaret



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AYDIN (İHA) - Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ve Başkan Yardımcısı Mehmet Urgancı geçtiğimiz günlerde MHP Aydın İl Başkanlığı görevine gelen Levent İlter'e ziyarette bulundu.

İlter'e hayırlı olsun dileklerini ileten Ticaret Odası yönetimi Didim'den birinin bu göreve layık görülmesinin sevindirici olduğunu belirterek tebriklerini ilettiler. Levent İlter, İyi dilekleri için Ticaret Odası Yönetimine teşekkürlerini iletti, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette taraflar Aydın ve Didim'in sorunları ve ülke gündemi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ Oda olarak özellikle üzerinde durdukları Didim Devlet Hastanenin yetersizliğini dile getirdi. Kışın 75 bin nüfusa hizmet verirken sıkıntılar yaşayan 50 yataklı Didim Devlet Hastanesinin yazın 500 binlere ulaşan nüfusa hizmet vermesinin mümkün olmadığını vurguladı. Birçok branşta da doktor bulunmadığını ifade eden Üstündağ, "Hastane yerine en az 150 yataklı yeni bir hastane yapılması gerekiyor. Bunun için birçok görüşme yaptık. Aydın Milletvekillerinden de destek sözü aldık. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce Didim'e gerçekleştirdiği ziyarette söz verdi. Henüz gerçekleşmeyen bu taleplerin yeniden dile getirilmesi için her kesimden insanın bir araya geldiği partiler üstü bir oluşumla Ankara'ya gidip bu talebimizi iletmeliyiz" dedi.

Didim'i Akbük ve Kazıklı üzerinden Bodrum havalimanına bağlayan Turizm Yolunun hayata geçirilmesinin Didim Turizmi için çok önemli olduğunu da vurgulayan Üstündağ, bu çalışma ile 90 km'lik yolun 60 kilometreye kadar kısalacağını belirtti.

Kendisi de Didimli olan MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, hemşerilerine destek sözü verdi.

(İK)



19.05.2017 09:16:51 TSI

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