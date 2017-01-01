Çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de otomobilin çöp konteynerine çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erciyes Bulvarı Polis Evi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Niyazi A. yönetimindeki 38 GZ 498 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Niyazi A. ile beraber otomobilde bulunan Ayşe A. yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, takla atan otomobilde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AG-AÖ-Y)
19.05.2017 09:18:30 TSI
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