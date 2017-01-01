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Bir tur atmak için bindiği bisikletiyle dünyayı geziyor



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen konferansta Kaya Palancılar, bisikletiyle gezdiği birçok yurtiçi ve yurtdışındaki şehirde edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

Bartın Üniversitesi Bisiklet Kulübü tarafından "Hayatım İki Teker" adlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan bisiklet tutkunu Kaya Palancılar, 2011 yılından bu yana iki teker üzerinde yaşadığı tecrübeleri aktardı. Palancılar, "Bundan 6 yıl önce, hiç aklımın ucundan geçmezken katlanır bir bisiklet aldım. Aslında oğluma bisiklet almak için gitmiştim. Satıcının bir tur at diye verdiği bisikletten, o günden bugüne inmedim. Önce Ankara içi turlar, sonra İzmir'de 600 kilometrelik bir tur gerçekleştirdim. Bana adeta bir virüs gibi bulaşan bisiklet tutkusu diğer turların kapısını açtı. Sadece Türkiye'yi değil Avrupa ülkelerinin de birçok yeri bisikletimle turladım. Emekli olduktan sonra başladığım bu spor bana yeni ve paha biçilemez deneyimler sundu." dedi.

Bisiklet Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar ise bisiklete binmenin insana kazandırdıklarına değinerek, her yaştan insanın bisiklete binme kültürünün kazanması gerektiğini ifade etti.

Etkinlik, karşılıklı soru cevapların alınmasıyla son buldu.

(AY-RFK-Y)



19.05.2017 09:19:41 TSI

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