Öğretmenler korosu tam not aldı

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Öğretmenevi Öğretmenler Korosunun Gençlik Haftası nedeni ile düzenlediği konsere katıldı.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezinin Tiyatro Salonunda düzenlenen Konser büyük ilgi görürken koronun seslendirdiği parçalar ile konser adeta müzik şölenine dönüştü.

Nazilli Öğretmenevi Öğretmenler Korosu'nun Gençlik Haftası nedeni ile Nazilli Belediyesi tiyatro salonunda düzenlediği konsere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün eşi Bilge Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve eşi Rümeysa Alıcık, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bilen, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Güven Eker, Halk Eğitim Müdürü Nail Çakan ve çok sayıda davetli katıldı. İki bölümden oluşan Konserin Sunuculuğunu Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Ayhan Gül yaparken birinci bölümün koro şefliğini Orhan Yeşiltepe, ikinci bölümün koro şefliğini ise Müzik Öğretmeni Mustafa Dinçkol yaptı.

Konserin ilk bölümünde Türk Halk Müziği ile başlarken, ilk bölümde koro ve solo performans olarak 13 eser seslendirildi. Türk sanat müziği eserlerinin yer aldığı konserin ikinci bölümde de yine 13 eser koristler tarafından seslendirildi. Konserde Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün'ün solo performansı salondaki izleyicilerden tam not alırken müzik ziyafeti yaşatan koro üyelerine protokol üyelerince çiçek takdim edildi. Sahneye çiçek takdimi ve teşekkür için gelen izleyici protol konserin son şarkısını koristlerin arasına girerek seslendirdi. Koro ve solo seslendirdikleri tüm eserler ile tam not alarak salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

