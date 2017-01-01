YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Esnaf Odaları ve STK temsilcilerinden Kayseri Şeker'e destek

Esnaf Odaları ve STK temsilcilerinden Kayseri Şeker'e destek



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker'in uygulamalarından duydukları memnuniyeti dile getiren STK temsilcileri de Kayseri Şeker'deki istikrarın devam etmesini istediklerini bildirerek, Başkan Akay'a destek verdiklerini açıkladı.

Kayseri Merkez ve İlçelerdeki bazı STK temsilcileri de Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek Kayseri Şeker'in çiftçinin olduğu kadar bölge ekonomisinin de can damarını teşkil ettiğine dikkat çektiler.

Kayseri Münibüscüler ve Servisçiler Odası, Bünyan, Tomarza ve Develi Esnaf odası, İncesu Şoförler odası, Kayseri Halıcılar Odası, Kayseri Lokantacılar Odası Başkan ve yöneticilerinin katıldığı ziyaret sonrası STK temsilcileri adına konuşan; Kayseri Münibüscüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay, "Buradaki oda başkanlarımızla beraber sektörlerimiz farklı olmuş olsa da şehrimizde yaşayan bir birey olarak Sivil Toplumu olarak önümüzde ki hafta yapılacak olan Kayseri Pancar Kooperatifi Genel Kurulunda Başkanımıza desteklerimizi bildirmek amaçlı geldik. Kendisinin başarılı olması Türkiye'ye Kayseri'ye şayan örnek olmuş bir kurum olmuştur. Başarılarının devamı diliyoruz . Çok kutsal bir meslek yapıyor . Kırsal kesimde yaşayan köylerimizde yaşayan, temsil edilemeyen derdini anlatamayan bir kesimi temsil ediyor . bu anlamda görevini layığı ile görevini yerine getiriyor. Bundan sonraki süreçte kendilerine sınırsız destek ve başarı diliyoruz" dedi.

Kayseri Şeker Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri'deki bazı STK temsilcilerimiz önümüzdeki hafta yapılacak olan genel kurul öncesi destek ziyaretinde bulundular. Kayseri Şeker çevresi açısından çok önemli bir kuruluştur. Kayseri şekerin başarısı bu şehrin ekonomisini yakından ilgilendiriyor. Bu başarıdan etkilenecek olan kurumlardan bir tanesi de esnaf kesimidir. Çiftçiler kazançlarını değerlendirmek durumundalar. Onun için esnafları doğrudan ilgilendiren bir durum söz konusudur. Bu konuda bize destek olmaları takdire şayandır . Kendilerine buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Hem çiftçilerimizin hem de bu şehirde yaşayan diğer kesimlerin güvenine layık olma konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

(AÖ-Y)



19.05.2017 09:30:54 TSI

NNNN

