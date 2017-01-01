Nevşehir'de 28 kök Hint keneviri ele geçirildi
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir evin bahçesinde 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışma sonrasında bir evin bahçesinde 28 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evinin bahçesinde 28 kök Hint keneviri geçirilen şahıs ifadesinde kenevirleri kendisi için ektiğini ve ektiği kenevirleri kendisinin içeceğini söylemesinin ardında şahıs serbest bırakıldı.
Evinin bahçesinde Hin keneviri ele geçirile şahsa "2313 sayılı uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)
19.05.2017 09:34:03 TSI
NNNN