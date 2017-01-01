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MHP'li Yönetim Kurulu Üyesi İlk Toplantıda Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:34
MHP'li Yönetim Kurulu Üyesi İlk Toplantıda Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
MHP'li Yönetim Kurulu Üyesi İlk Toplantıda Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gözükara geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
MHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni yönetimde yer alan Gözükara, Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapacağı ilk toplantıda kalp krizi geçirdi.
Partili arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Gözükara, kaldırıldırldığı AHİ Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
MHP Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gözükara, emlak işleri ile ilgilenmekteydi.
(EÖ-AÖ-Y)

19.05.2017 09:34:55 TSI
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