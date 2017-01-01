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Başkan Memiş'ten 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:42
Başkan Memiş'ten 19 Mayıs mesajı

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Başkan Memiş, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "19 Mayıs, tarih boyunca esareti değil özgürlüğü benimsemiş olan milletimizin ne kadar büyük düşünen, cesur, inançlı ve kararlı olduğunun dünyaya yeniden hatırlatıldığı gün olmakla birlikte, bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inançla mayalandığı ve tüm zihinlere yayılmaya başladığı andır.
Vatanı işgal edilen ve zulme uğrayan bütün toplumlara örnek olmuş bir mücadelenin kahramanı olan aziz milletimiz, şanlı tarihimizde defalarca olduğu gibi sıkıntılarla dolu o dönemden de başarıyla çıkmıştır. Bizlerde ecdadımıza layık olabilmek adına birlik ve beraberlik içinde, onlardan emanet aldığımız bu güzel vatanı gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmak adına, bütün gayretimizle çaba göstermeliyiz.
Bu vesile ile gençliğimize bayram olarak armağan edilen bu anlamlı günde, ülkemizin bağımsızlığının elden gitmemesi için büyük mücadele veren ecdadımızı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, aziz milletimizin ve gençlerimizin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."
(BK-AT-Y)

19.05.2017 09:42:54 TSI
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