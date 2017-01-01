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Pasinler'de 19 Mayıs kutlandı



(Fotoğraflı)



Murat Çankaya

ERZURUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Erzurum'un Pasinler ilçesinde de kutlandı.

Pasinler'de sabah saat 9'da hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür vekili Orhan Beyazlı tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi sunuldu. Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür vekili Orhan Beyazlı, Atatürk'ün 98 yıl önce gençlere hediye ettiği bu bayramı bir kez daha kutlamanın haklı gururunu yaşadığını, Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Amma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları sona erdi.

(MÇ-AT-Y)



19.05.2017 09:43:28 TSI

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