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Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:55
Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu
Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de coşkuyla kutlanıyor.
Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından çelengin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma programı sona ererken, İl Müdürü Eskici gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençlik Haftası 1 haftadır devam eden bir süreç. 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesinin aynı heyecanla devam etmesi, aradan 98 yıl geçmesine rağmen gençliğimizin ülkemize, milletimize sahip çıkmasının göstergesidir bu bayram. 1 hafta süreyle bayram kutlamaları devam ediyor. Bunun ilk günü 15 Mayıs'ta çelenk sunmayla başlamıştı. 3 gün arkadaşlarımız Ankara'ya gitti. Orada Gençlik Merkezi Günleri yapıldı. Biz de orada 2 gün boyunca şehrimizi ve şehrimizde yapılan faaliyetleri tanıttık. Aynı şekilde ilimizde de bir hafta boyunca gençlik ve spor faaliyetleri hareketli bir şekilde devam etti. Bugün de burada tekrar 19 Mayısımızı kutlamak için çelengimizi sunduk. Aradan 98 yıl geçmesine rağmen ülkemize, devletine, milletine sahip çıkan gençliğimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yapılacak olan etkinliklerle devam edecek.
(TB-AÖ-Y)

19.05.2017 09:55:30 TSI
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