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Yılın yorgunluğunu "Bahar Şenliği"nde attılar



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Erkan Koleji öğrencileri, yoğun eğitim programı ve sınavlarla geçen 2016-2017 eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu "Bahar Şenliği"nde attı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Bahar Şenliği", öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılımıyla okul bahçesinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan şenlik, birbirinden güzel aktiviteler ve eğlenceli yarışmalarla akşama kadar devam etti.

Anaokulundan liseye bütün öğrencilerin katıldığı ekinlik için okul bahçesine zıp zıp ve şişme oyun parkı kuruldu. Palyaço eşliğinde renkli aktivitelerle eğlenen öğrenciler, halat çekme ve çuval yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Öğrenciler, yarışlarda birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için yoğun çaba harcadı.

Erkan Koleji öğrencileri, 8D sinema etkinliği ve dans gösterileriyle eğlencenin tadını çıkardı.

(ADN-Y)



19.05.2017 09:59:56 TSI

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