4 bin 600 eserlik KAYMEK sergisi ziyarete açıldı

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Anadolu'nun en büyük sergisini bu yıl "Umut ve Barış" temasıyla Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açtı. Sergide bu yıl 4 bin 600 eser yer alıyor. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAYMEK ve Genç KAYMEK'in 15 binin üzerinde insana hizmet verdiğini söyledi.

KAYMEK'in Geleneksel büyük yılsonu sergisinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik'in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke'nin eşi Sevil Teke, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, bürokratlar, vatandaşlar, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

Serginin açılışında konuşan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan, sergiye adını verdikleri umut ve barışın daim olması temennisinde bulundu.

Açılışta kursiyerler adına konuşmayı 78 yaşındaki İsmail Karaca yaptı. Osmanlı Türkçesi, Dekoratif Ahşap Süsleme, Butik Pastacılık ve Ebru Kurslarını başarıyla bitiren ve halen Hüsn-i Hat kursu öğrencisi olan İsmail Karaca gençlere seslenerek, "Sokakta boş vakit geçirmeyin, herhangi bir kursa girerek bir diploma alın" ifadelerini kullandı.

"KAYMEK EN ÖNEMLİ YATIRIMCI KURULUŞLARIMIZDAN BİRİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasına başlamadan önce 78 yaşındaki öğrenme azmi bitmeyen İsmail Karaca'yı tebrik etti. Anadolu'da bir marka haline gelen KAYMEK'in Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "KAYMEK, Yatırım denince ilk akla gelen yol, kaldırım, tesis ya da alt yapı gibi işleri yapmıyor; ama bunlardan çok daha önemli olan insana yatırım yapıyor. Bugün itibarıyla 14 kurs merkezimizde ve 85 branşta 7 bin 800 kursiyere hizmet veren KAYMEK hemen her alanda insan kalitemizin artması için gayret gösteriyor. İlimizde bulunan yabancılar için Türkçe kursları, hemşehrilerimiz için de dünyanın en çok kullanılan dilleri olan İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça gibi dillerin kurslarını veriyor. Bir taraftan Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği, Butik Pastacılık, Yönetici Asistanlığı gibi kurslarla insanlarımızı meslek sahibi yaparak istihdama katkı sağlarken, diğer taraftan da İş Hayatında İletişim, Grup İletişimi, İş Organizasyonu gibi kurslarla iş hayatının işçi ve işveren açısından çok daha sağlıklı yürümesine vesile oluyor. Bir taraftan İşaret Dili gibi kurslarla dezavantajlı bireylerimizin halinden anlayan insan sayısını artıran KAYMEK, bir taraftan da Girişimcilik gibi kurslarla işveren sayısının artmasını sağlıyor. Bir taraftan Bilgisayar Programları, İnternet Programcılığı gibi kurslarla çağı yakalamamızı sağlayan KAYMEK, diğer taraftan Ebru, Hüsn-i Hat, Filografi gibi daha pek çok kursla geçmişimizi yaşatıyor. Bu kurslarımız sadece kent merkezinde değil yaptığımız kadın ve gençlik merkezleri sayesinde ilçelerde de veriliyor. Görüldüğü gibi KAYMEK, dünü de yaşatıyor, bugünü de. Görüldüğü gibi KAYMEK, insanlarımızı geçmişten koparmadan geleceğe hazırlıyor. Görüldüğü gibi KAYMEK, geçmişten bugüne geniş bir zaman diliminden bizlere ulaşan zanaatların zarif ürünlerini ortaya koyuyor. Ayrıca KAYMEK bünyemizde Genç KAYMEK'lerimiz var. Genç KAYMEK'lerimizde de 10 ayrı tesisimizde 7 bin 800 öğrenciye hizmet veriyoruz" dedi.

"SERGİDE BİNLERCE İNSANIN EMEĞİ VAR"

Sergide 4 bin 600 eserin yer almasının altını da çizen Başkan Mustafa Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "4 bin 600 eserin hepsi birbirinden güzel hepsi birbirinden özel. Dünyada eşi benzeri olmadığı için de bana göre şaheser. Bu rakam bir sergi için olağanüstü denilebilecek bir rakamdır ve bu anlamda Türkiye'nin en büyük sergilerinden birisidir. Bu rakam aynı zamanda bu sergide ne kadar çok insanın emeğinin olduğunun da göstergesidir. Üzerine emek sinmiş her eser bizim için özeldir. Emek veren, katkı sunan tüm idarecilerimize, eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi, kent merkezinin yanı sıra kadın ve gençlik merkezlerimiz vasıtasıyla ilçelerimizde de başlattığımız KAYMEK kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum."

KAYMEK'in bu yılki bütçesinin 25 milyon TL olduğunu ifade eden ve insana yatırım için büyük bütçeler ayırdıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "KAYMEK'ler sayesinde bir gencimizin geleceğini, dağılacak bir aileyi, psikolojik bunalıma girmiş bir kişiyi kurtarabiliyorsak bu bize yeter. Sizlerin duasını alabiliyorsak da bu her şeye yeter. Rabbim ömür verdikçe sizlerin duasını almak için gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, konuşmaların ardından bir grup kursiyere sertifikalarını verdi. Daha sonra İl Müftüsü Şahin Güven'in dualarıyla Büyük KAYMEK Sergisi'nin açılışı yapıldı. Açılışın ardından davetliler birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergiyi gezdiler.

19.05.2017

