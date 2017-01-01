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Bursa'nın acı günü

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:01
Bursa'nın acı günü
Bursa'nın acı günü
- Eski Osmangazi Belediye Başkanı Basri Sönmez hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın eski Osmangazi Belediye başkanlarından Basri Sönmez uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1994-99 yılları arasında Osmangazi Belediye Başkanlığı yapan 72 yaşındaki Basri Sönmez, belediye başkanlığının ardından BTSO tarafından Gemlik'te kurulan Serbest Bölgenin genel müdürlüğüne getirilmişti.
Bursa'nın eski başkanlarından Basri Sönmez uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Bursa'daki özel bir hastanede yatan Sönmez'in acı haberi sabaha karşı duyuldu. Haberi alan Sönmez'in yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.
Önce Şantiye Şefi, sonra Fen İşleri Müdürü olduğu dönemde belediyede, tarihi kent kimliğini öne çıkaran çalışmalar Basri Sönmez tarafından başlatılmıştı. 1994-1999 döneminde Anavatan Partisi'nden seçildi ve Osmangazi Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde MHP'nin Osmangazi Adayı oldu. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği, Soğukpınar ve Belediyespor kulüplerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Güney Marmara Çevre Derneği (GÜMÇED) kurucuları arasında yer alan Sönmez, 1999 yılında BTSO tarafından Gemlik'te kurulan Serbest Bölgenin genel müdürlüğüne getirilmişti. İyi bir belediyeci ve gerçek bir Bursa aşığı olması yanında, sanatsal çalışmalarıyla dikkat çekmişti.
(UGR-

19.05.2017 10:01:55 TSI
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