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Hırsızlık zanlıları yakalandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nedim Ökmen Mahallesi ve Kartalbey Mahallesi'ndeki bakkal dükkanlarından farklı zamanlarda hırsızlık yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yapılan hırsızlıkların faallerinin bulunmasına yönelik olarak yaptıkları çalışmada neticesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla E.T, Ö.Ç ve M.A isimli 3 kişiyi yakaladı. İfadeleri alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(MAD-SD-Y)



19.05.2017 10:02:41 TSI

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