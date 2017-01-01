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Pataralı öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:03
Pataralı öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu
Pataralı öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesi Patara sahilinde ilkokul öğrencileri uçurtma etkinliğinde buluştu.
Kaş'ın Patara sahilinde Patara İlkokulu öğrencileri Muhtar Arif Oltu'nun öncülüğünde düzenlenen geleneksel kahvaltı etkinliği ve uçurtma şenliğinde bir araya geldi. Patara sahilinde yapılan Kahvaltı etkinliğine Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Jandarma Bölük komutanı Hakan Öztürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Patara İlkokulu idarecileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Patara plajındaki etkinlikte, öğrenciler çevre bilinci, Patara plajı ve caretta carettaların yaşam alanları korunmaları hakkında bilgiler verildi. Kaymakam Bayar ise öğrencilerle tek tek sohbet ederek onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Kahvaltının ardından öğrenciler sahilde uçurtma uçurmanın keyfine vardı.
(SÇ-Y)

19.05.2017 10:03:37 TSI
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