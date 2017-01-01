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DPÜ Öğretim Görevlisi Özkan, uluslararası konferansta sunum gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Özkan, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Sosyal Bilimler Konferansı'nda "1982 Anayasası Bağlamında Yerel Yönetimlere Genel Bir Bakış: Durum Analizi" isimli sunum gerçekleştirdi.

10-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen "2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Sosyal Bilimler" isimli konferansta konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Özkan, yerel yönetimleri oldukça kapsamlı bir şekilde düzenleyen 1982 Anayasası'nın anayasal hükümlerini, ne tip değişikliklere uğradığını ve özellikle 1982 sonrası 5 yıllık kalkınma planlarında yerel yönetimlere ilişkin nasıl bir yaklaşım sergilendiğini ayrıntılı olarak inceleyerek durum analizi yaptı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan pek çok akademisyenle gerçekleşen konferans kapanış konuşmaları ve temenniler ışığında son buldu.(MA-EFE)



19.05.2017 10:04:35 TSI

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