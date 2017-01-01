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Baro Başkanı Ahmet Atam'dan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir masaj yayınladı.

19 Mayıs 1919'da yeni bir devlet kurmanın ilk adımlarının aldığını kaydeden Atam, "Cihan harbi sonrasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yolculuğu, kurtuluş döneminin başlangıcı ve kurtuluşun yolunu açması açısından önemlidir. Atatürk'ün eseri Nutuk'u 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkış ile başlatması da bu tarihin önemini apaçık gözler önüne sermektedir. Bu günün yeni bir devlet kurmanın yolunda atılan ilk adımların miladı sayılabilecek bir gün olması, bu nedenle bayram olarak kutlanması ve en önemlisi ise;Türk Gençliğine hediye edilerek Atatürk'ü Anma ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması ise, asıl üzerinde durulması gereken konudur diye düşünüyorum. Atatürk gençliğe güveniyordu 'Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak' derken, 'Ey Yükselen Yeni Nesil, istikbal sizindir, Cumhuriyeti biz kurduk onu devam ettirecek sizlersiniz' veya 'Ey Türk Gençliği birinci vazifen Türk istiklalini,Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.' gibi sözlerine baktığımızda gençliğe verdiği önemi apaçık sergilemiş olduğunu görebiliriz. Bu kadar önemsenen ve bizlerinde her söylemimizde yarınlarımızın teminatı diyerek söz ettiğimiz gençliğe düşen ödev ise çok çalışmak, Cumhuriyetine ve vatanına sahip çıkmaktır. Uzun yıllar uğraş vererek zor şartlarda elde edilen kazanımları bir mirasyedi edasıyla harcamamak, canı pahasına da olsa korumaktır. Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)



19.05.2017 10:05:28 TSI

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