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Şehitler için "81 İl 81 Bayrak" sergisi



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Samsun'da Gülbahar Anaokulu tarafından tüm şehitlerin anısına, "81 İlde 81 Bayrak" isimli sergi düzenlendi.

Samsun Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM) düzenlenen sergide, 81 ilden katılan anaokulu öğrencisi, kendi kültürlerini yansıtan figürlerle Türk bayrağı tablosu hazırladı. Serginin açılışını Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve İlkadım ilçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu gerçekleştirdi.

Sergi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra çocuklarımızda erken yaşta bayrak sevgisini aşılamak ve 81 ilimizin ortak kültürüne dikkat çekmek amacıyla, Canik ilçesi Gülbahar Anaokulu tarafından organize edilen bir projenin açılışını gerçekleştirdik. 81 ilin tamamından katılım olması bizi son derece mutlu etmiştir. Bütün illerimiz kendilerini anlatan ve kendi kültürlerini yansıtan ürünlerle Türk bayrağı oluşturarak ilimize gönderdiler. Biz de hazırlanan bu eserleri halkımızın beğenisine sunduk. Öğrenciler bu çalışmaları yapabilmek için aylardır emek harcadı" dedi.

(ŞB-SLH-Y)



19.05.2017 10:05:28 TSI

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