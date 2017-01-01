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Teraryum Atölyesi ile botanik dünyasında keyifli yolculuk



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Anneler Günü'ne özel Teraryum Atölyesi ile anneler ve çocuklarını botanik dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Çeşitli bitkilerin cam fanus içerisine yerleştirildiği minyatür ekosistem olarak adlandırılan teraryumun yapım atölyesine, Piazza ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan anneler, eğitmenler eşliğinde sukulentler, kuru bitkiler ve taşlarla doğanın bir parçası haline getirdikleri teraryumlarını, minyatür dünyalara dönüştürdüler.

Fanus içerisinde kendi hayal dünyalarındaki ekosistemi oluşturan katılımcıların etkinlik sonunda ortaya çıkardıkları teraryumlar, diğer ziyaretçilerin de beğenisini kazandı.

Atölye çalışmasına katılan çocuklar, anneleriyle birlikte hayal güçlerini konuşturarak yaptıkları rengarenk teraryumları, etkinlik sonunda Anneler Günü hediyesi olarak yine en kıymetli varlıkları olan annelerine hediye ettiler.

(ADN-Y)



19.05.2017 10:12:26 TSI

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