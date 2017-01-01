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Ulus İlçesine Meslek Yüksekokulu müjdesi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ulus İlçesine Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan başvurunun onaylandığını bildirerek, Ulus İlçesine müjdeyi verdi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ulus ilçesine Meslek Yüksekokulu (MYO) kurulmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan başvurunun kabul edildiğini söyledi. Uzun, "Bartın Üniversitesi YÖK'e sunulan teklifin uygun görülmesiyle birlikte MYO sayısını 3'e çıkarmıştır. Ulus Kaymakamlığı, Ulus Belediyesi ve Ulus'a Hizmet Vakfı'nın "Bir Tuğla da Sen Koy" adıyla başlattıkları kampanyayla Ulus halkı yüksekokul binasını inşa ederek önemli bir adım atmıştır. Ulus'ta bulunan Bartın Meslek Yüksekokulu'na bağlı programlar bundan sonra Ulus Meslek Yüksekokulu adıyla ayrı bir akademik birim altında toplanacaktır." dedi.

Ulus MYO'da bölgenin ihtiyaçlarına yönelik programların yer alacağını kaydeden Rektör Uzun, "Bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Üniversitemiz, eğitim fonksiyonunu yerine getirirken, araştırma süreçlerinde de bölgeye yeni katkılar sunacaktır. Orman varlıklarıyla öne çıkan Ulus İlçemize kurulan Meslek Yüksekokulumuz, bölge ile yürütülen işbirliklerinin daha da ileriye taşınmasında lokomotif görevi görecektir." diye konuştu.

Ulus Meslek Yüksekokulu ile ilçenin önemli bir eser kazandığını belirten Rektör Uzun, "Yüksekokul binasının yapılmasında büyük bir vefakarlık gösteren Ulus halkının öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı kucaklayarak Yüksekokulumuza bundan sonraki süreçte de sahip çıkacağına inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Rektör Uzun, başta YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç'ın şahsında Yükseköğretim Kuruluna, yüksekokul binasını Ulus'a kazandırılmasında emeği geçen Bartın Valisi Nusret Dirim, il yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, Ulus'a Hizmet Vakfı yöneticileri ve hayırseverlere de teşekkür etti.

(AY-RFK-Y)



19.05.2017 10:19:02 TSI

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