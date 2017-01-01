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Başkan Çolakbayrakdar, sürgünün yıl dönümünde Çerkesleri yalnız bırakmadı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çerkes Sürgünün 153. yıldönümü nedeniyle Kayseri Kafkas Kültür Derneği Başkanı Mutlu Akkaya ve Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İzhan Baykal'i ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Çerkes kardeşlerimizin 153 yıl önce yaşadıkları acıları paylaşmak için bir araya geldik. Bu vesileyle hiçbir şekilde böyle bir dram ve sürgün yaşanmasın diye dua ediyoruz ama maalesef benzer olaylar bugünde vuku bulmaktadır. Bir buçuk asırdır birlik, beraberlik kardeşlik ve huzur içerisinde birlikte yaşadığımız Çerkeslerin, 153 yıl önce yaşadıkları o büyük acının dünya üzerinde hiçbir milletin başına gelmemesini diliyoruz. Ancak ne yazık ki bugün hala İslam coğrafyası üstünde benzer acılar yaşanmaktadır. Dileriz ki; bütün dünya üzerinde barış ve kardeşlik hakım olur. Herkes huzur içinde yaşamaya devam eder. Türk Milleti olarak bizler barışın, kardeşliğin, huzurun bütün dünya üzerinde hakım olması için elimizden geldiğince çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Kafkas Kültür Derneği Başkanı Mutlu Akkaya, Çerkes vatandaşların acısını paylaştığı için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Yer yüzünde hiçbir halk umuyoruz ki; Çerkeslerin yaşadığı acıyı yaşamasın. Barış ve dostluk içerisinde insanoğlu olarak yaşamayı devam edelim. Çerkes Soykırımı ve Sürgünün' 153.yıldönümü dolayısıyla 21 Mayıs Pazar Günü saat: 19:00'da Doğumevinin yanından başlayarak, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'ne kadar yürüyeceğiz ve devamında anma programı olacak herkesi etkinliğimize davet ediyorum" diye konuştu.

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İzhan Baykal ise "Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduk. Bu vesileyle temennimiz kardeşlik içerisinde huzurumuzun devam etmesi ve Dünya'da barış ve huzurun hakım olması yönündedir" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

(AÖ-Y)



19.05.2017 10:25:54 TSI

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