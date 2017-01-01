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Aile Eğitimi ve El Sanatları Sergisi



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2016-2017 öğretim yılında Sinanlı Köyünde açılan "Aile Eğitimi ve El Sanatları alanında açılan kurs sergisinin açılışı yapıldı.

Babaeski ilçesinde bağlı Sinanlı Köyü İlkokulunda gerçekleştirilen sergi açılışına Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hatip, Babaeski Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şafak Memi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Kahraman Tokat, İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Doktor Hakan Azatçam, Babaeski Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Göksel Baytok, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdür vekili Vehbi Tiryaki, Fatih İlkokul Müdürü Alpeslan Kanat, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü vekili İsmail Küçük, Babaeski Mal Müdürü Efkan Sağlam, Türk Kızılay'ı Şube Başkanı İsmet Fıçıcı, Pancarköy Muhtarı Necati Parlak, Sinanlı Köyü Muhtarı Ali Bulça, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Aile Eğitimi ve El Sanatları sergisi açılışında folklar gösterisi gerçekleşti. Serginin kurdelesini Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin ve beraberindekiler kesti. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek bilgi aldılar.

(KA-MEF-Y)



19.05.2017 10:25:59 TSI

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