ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aile Eğitimi ve El Sanatları Sergisi

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:25
Aile Eğitimi ve El Sanatları Sergisi
Aile Eğitimi ve El Sanatları Sergisi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2016-2017 öğretim yılında Sinanlı Köyünde açılan "Aile Eğitimi ve El Sanatları alanında açılan kurs sergisinin açılışı yapıldı.
Babaeski ilçesinde bağlı Sinanlı Köyü İlkokulunda gerçekleştirilen sergi açılışına Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hatip, Babaeski Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şafak Memi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Kahraman Tokat, İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Doktor Hakan Azatçam, Babaeski Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Göksel Baytok, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdür vekili Vehbi Tiryaki, Fatih İlkokul Müdürü Alpeslan Kanat, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü vekili İsmail Küçük, Babaeski Mal Müdürü Efkan Sağlam, Türk Kızılay'ı Şube Başkanı İsmet Fıçıcı, Pancarköy Muhtarı Necati Parlak, Sinanlı Köyü Muhtarı Ali Bulça, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Aile Eğitimi ve El Sanatları sergisi açılışında folklar gösterisi gerçekleşti. Serginin kurdelesini Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin ve beraberindekiler kesti. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek bilgi aldılar.
(KA-MEF-Y)

19.05.2017 10:25:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Camilere Ramazan temizliği
YEREL

CAMİLERE RAMAZAN TEMİZLİĞİ
Altay Prensesinin İntikamı&quot; Belgesel film gösterimi yapıldı
YEREL

ALTAY PRENSESİNİN İNTİKAMI" BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI
'Işkırlak'ın bu yıl ki sahibi Zihni Götay
YEREL

'IŞKIRLAK'IN BU YIL Kİ SAHİBİ ZİHNİ GÖTAY
Kırklareli'de darbe girişimi davası
YEREL

KIRKLARELİ'DE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

&quot;Dış Politika Analizi ve Uluslararası Sistem Faktörü&quot; konferansı
YEREL

"DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI SİSTEM FAKTÖRÜ" KONFERANSI
Öğrencilerin projeleri göz kamaştırdı
YEREL

ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Üniversitelilerden şiir dinletisi
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERDEN ŞİİR DİNLETİSİ
Otizmli bireylere tabiat eğitimi
YEREL

OTİZMLİ BİREYLERE TABİAT EĞİTİMİ
El emekleri görücüye çıktı
YEREL

EL EMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Gençlik Haftası etkinlikleri
YEREL

GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Avrasya Borsaları Federasyonu, Erivan’a taşınıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE KURDU ERMENİSTAN KAPTI

 1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 "Sarp polis değilmiş, yalan söylemiş!"