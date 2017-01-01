Başkan Akay Şeker-İş Sendikası'nı Ziyaret Eti
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesinin yapılan 19.Olağan Genel Kurulu sonrasında göreve yeniden seçilen İbrahim Dayı ile Yönetim Kurulu üyelerini Başkan Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Yöneticileri Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesinde ziyaret ederek tebrik ettiler.
Ziyarete; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden A.Kadir Güneş, Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Sırrı Doğanlı ve diğer yetkililer de katıldılar. Ziyarette, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri, işyeri sendika temsilcileri de hazır bulundular.
(AÖ-Y)
19.05.2017 10:30:40 TSI
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