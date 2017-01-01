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Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet gecesi

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:32
Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet gecesi
Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet gecesi

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24.dönem mezunlarını güle oynaya uğurladı.
Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor salonunda yapılan program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Orhan Sözen, "Bugün Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak dört sene önce büyük umutlarla okulumuza gelen 78 öğrencimizi mezun etmenin onurunu gururunu ve hüznünü birlikte yaşıyoruz. Sevgili Öğrenciler sizlere ne mutlu ki köklü geçmişi ve akademik kadrosuyla Milli Eğitim camiamızın en saygın okullarından birsi Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lisesinde ve saygı değer Öretmenlerimizin güvenli ellerinde başarıyla ve sağlıkla orta öğrenim hayatınızı noktalıyorsunuz aynı başarıyı yüksek Öğretim hayatınızda da göstermenizi diliyorum Okulumuzun adını en yükseklere taşıyacağınızdan eminim. Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sizleri sevgiyle, Hasretle uğurlarken hepinize mutluluk ve başarılar diliyorum Yolunuz, Bahtınız, Ufkunuz, Gönlünüz açık olsun" dedi.
Ardından Bayrak ve Flama teslim töreni gerçekleştirildi. Dönem Okul birincisi Özge Kılıç mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.
Okul Müdürü Orhan Sözen Okul birincisi olan Özge Kılıç'a plaket ve bir altın hediye etti. Daha sonra Özge Kılış isminin yazılı olduğu plakayı mezuniyet kütüğüne çaktı. Okuldan mezun olan 78 öğrenci teker teker isimleri okunarak diplomaları verildi. Mezun olan öğrenciler yemin ettiler pasta kesimi gerçekleştirdiler.
Kep töreninin ardından öğrenciler öğretmenleri ile birlikte doyasıya orkestra eşliğinde halay çekerek eğlendiler. Program sonrası velilerle birlikte hatıra fotoğraflar çekildiler.
(DMA-AT-Y)

19.05.2017 10:32:37 TSI
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