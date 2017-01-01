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Kozan'da yaz futbol okulu açılıyor



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi ve Kozan Belediyespor'un birlikte düzenleyeceği Yaz Futbol Okulu'nun başvuruları başladı.

Kozan Belediyespor Tesislerinde ücretsiz olarak düzenlenecek Yaz Futbol Okulu 2016 - 2017 eğitim öğretim dönemi sona erdikten sonra, 14 Haziran 2017 Çarşamba günü başlayacak. 45 gün sürecek futbol okuluna erkek öğrencilerin yanı sıra kız öğrenciler de başvuru yapabilecek.

Kozan Belediyespor altyapı sorumlusu Yusuf Özbolat'ın koordinasyonunda düzenlenecek futbol okulu için başvurular Kozan Belediyesi SODES Gençlik Merkezine yapılacak. Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, 6 - 12 yaş arasındaki çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak için her yıl ücretsiz futbol okulu açtıklarını belirtti.

14 Haziran'da başlayacak olan ücretsiz yaz futbol okulunda eğitimler bu yıl da altyapı hocaları Yusuf Özbolat, Muhammet Doğan, Soner Tan ve Azmi Yılmaz tarafından verilecek.

(EMR-Y)



19.05.2017 10:36:58 TSI

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