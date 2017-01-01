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Rektör Çomaklı'nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gâzi Mustafa Kemâl Paşa'nın, esâreti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zâlime boyun eğmeyen Aziz milletimizin varlık-yokluk mücâdelesini, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 98. yıldönümünü kutluyoruz.

Gâzi Mustafa Kemâl'in, 19 Mayıs 1919'u Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmesi, gençliğe duyduğu güvenin bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği gençlerimize emanet edilmiştir.

Bu bağlamda, Üniversiteler olarak üzerimize düşen en önemli görev, sorumluluk sahibi, duyarlı, çalışkan ve bilinçli gençler yetiştirmek, geleceğimizin mimarı olacak yeni nesilleri yetiştirirken istiklâl mücâdelemize temel teşkil eden birlik ve beraberlik şuurunu onlara yol gösterici kılmaktır. Özgüveni yüksek, millî şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek, gençlerimizin önünü açmak, onları hayata ve geleceğe daha iyi hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin, 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. Sevgili gençlerimizin, tarihimize ve değerlerimize sağduyu ve sadâkatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacaklarına yürekten inanıyorum.

Atatürk Üniversitesi Gençliğinin ve ülkemizdeki bütün gençlerin geçmişten bugüne kadar milletimizin vermiş olduğu millî mücadelenin sorumluluğu içinde, çağımızın rekabetçi şartlarına uygun, yüksek ideallere sahip, ufku geniş, iradeli, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük temennimizdir. Gençlerimizin, insanlığın faydasına sunulan bilgiyi üretmede öncü, toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal hayatta aktif bireyler olarak daha etkin rol üstlenmeleri ve geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri dileklerimle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz başta Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gâzilerimizi sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

(ERZ-AT-Y)



19.05.2017 10:37:20 TSI

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