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Düzce'de Fener alayı büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Düzce'de Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü yapıldı.Yürüyüşe katılanlar ellerindeki meşale ve bayraklarla gurur tablosu oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşüne katılım yoğun oldu.

Düzcelilerin büyük ilgi gösterdiği muhteşem Fener alayında, Belediye Mehter Takımı eşliğinde belediye önünde toplanan kortej ellerinde dev Türk Bayrağı ve fenerlerle Anıtpark'a kadar yürüdü. Büyük zaferin gururunun yaşandığı , 7'den 70'e Düzceliler'in katılım sağladığı fener Alayı yürüyüşü Anıtpark'ta sona erdi. Daha sonra Kızılay Düzce Şubesi tarafından yürüyüşüre katılanlara dondurma ikram edildi.

(AY)



19.05.2017 10:37:39 TSI

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