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Ağrı'da 'Sağlık İçin Hareket' yürüyüşü



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda bilinç oluşturmak için 'Sağlık İçin Hareket' yürüyüşü yapıldı.

Merkez Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda, sağlıklı yaşama ve sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için toplumun Obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve bulaşıcı hastalıklarda bilinç sahibi olmak için yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık olarak 2 saat süren yürüyüşe, Seyit Ali Onbaşı Anaokulu öğrencileri, Ali İbrahim Ağaoğlu Anaokulu öğrencileri, Şehit Uzman Çavuş Cengiz Türk Anaokulu öğrencileri, üniversite, gençlik spor ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(AG-AT-Y)



19.05.2017 10:37:47 TSI

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