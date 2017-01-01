YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yemenici'den ilginç bayram kutlaması

Başkan Yemenici'den ilginç bayram kutlaması



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramında ilginç bir yöntemle çocukları sevindirdi.

Başkan Yemenci, Akçakoca İlçesinde bulunan reklam alanlarındaki panolara Türk bayrakları koyarak çocukları sevindirdi.

Çocuklar ve büyükler reklam tabelalalrında gördükleri küçük tutamakmlı bayrakları alarak sevinçlerini gösterdiler.

Başkan Yemenici, yaptığı açıklamada''Geçen bayramda çocuklarımız için şekerler koymuştuk ve çocuklarımızı sevindirmiştik,19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında ise Türk bayrağı koyduk ve vatandaşlarımızı ve gençlerimizi mutlu ettik''diye konuştu.

(TT-AY)



19.05.2017 10:38:11 TSI

NNNN

