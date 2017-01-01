Başkan Yemenici'den ilginç bayram kutlaması
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramında ilginç bir yöntemle çocukları sevindirdi.
Başkan Yemenci, Akçakoca İlçesinde bulunan reklam alanlarındaki panolara Türk bayrakları koyarak çocukları sevindirdi.
Çocuklar ve büyükler reklam tabelalalrında gördükleri küçük tutamakmlı bayrakları alarak sevinçlerini gösterdiler.
Başkan Yemenici, yaptığı açıklamada''Geçen bayramda çocuklarımız için şekerler koymuştuk ve çocuklarımızı sevindirmiştik,19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında ise Türk bayrağı koyduk ve vatandaşlarımızı ve gençlerimizi mutlu ettik''diye konuştu.
(TT-AY)
19.05.2017 10:38:11 TSI
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