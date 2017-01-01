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Altay Prensesinin İntikamı" Belgesel film gösterimi yapıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nün düzenlemiş olduğu akademik faaliyetler kapsamında Yrd. Doç. Dr. Erhan Aktaş'ın ön sunumuyla "Altay Prensesinin İntikamı" isimli belgesel film gösterimi yapıldı.

Film gösterimine Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyeleri ve bölüm öğrencileri katıldı. Belgesel filmi konusunu, 1993 yılının Temmuz ayında Rusya Federasyonu'na bağlı Dağlık Altay özerk bölgesinde bulunan Ukok Vadisinde yapılan bir arkeolojik kazı sonucunda toprak altından çıkarılan Altay soylusu bir kadın mumyasından aldığı belirtildi. Mumya, Ukok Vadisindeki Ukok Kurganlarından 3. Ah Alaha Mezarlığının üçüncü kurganından çıkarıldığı belirtilerek, film boyunca özelinde Altay Türklerinin, genelinde Sibirya Türk boylarının tarih, arkeoloji, fiziki antropoloji ve folkloru üzerinde de ayrıntılı bilgiler verildi.

Filmde söz konusu mumyayı bulan Natal'ya Polos'mak başlarından geçen süreci, günümüzde Altay Türklerinin ruhani lideri ve aynı zamanda bir tarihçi olan Akay Kine Altay Prensesinin öz yurdundan çıkarılıp götürülmesinin Altayların milli ve manevi durumlarına olan olumsuz etkilerini, tarihçi Murad Aci Sibirya Bölgesinin fiziki ve sosyal antropolojik yapısını anlatıyor.

(KA-MEF-Y)



19.05.2017 10:42:07 TSI

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