108 polisle Huzurlu Sokaklar Uygulaması
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 33 ekip, 108 polis ve 12 zabıta görevlisiyle 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı. Kamu düzenini bozan faaliyetlerin önlenmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde 33 ekip, 108 personel ve 12 zabıta görevlisi ile birlikte icra edilen uygulamada, 18 araç ve sürücüsü 2918 sayılı trafik kanunu kapsamında denetlendi. 4 araca idari para cezası uygulandı.
Uygulamada 214 şahıs kimlik kontrolünden geçirildi. GBT sorgulamasında 2 şahıs hakkındaki yakalama kararına istinaden yakalandı. 2 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 33.maddesi (Dilencilik) gereğince idari yaptırım uygulandı. Uygulamada toplam 218 TL para cezası tatbik edildi.
(HLD-MK-Y)
19.05.2017 10:42:35 TSI
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