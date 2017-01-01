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Hatay'da Gençlik Yürüyüşü

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:44
Hatay'da Gençlik Yürüyüşü
Hatay'da Gençlik Yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.
Antakya Vali Ürgen Alanı'nda toplanan gençler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, Milli Eğitim İl Müdürü Kemal Karahan, protokol üyeleri ve bazı daire müdürleri belediye bandosu eşliğinde Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından kutlamalar Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz anıta çelenk sundu.
Buradaki törenin ardından kutlamalar Antakya Spor Salonunda devam etti.
(BGY-Y)

19.05.2017 10:44:16 TSI
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