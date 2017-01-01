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Müzeler Haftası'nda müzeler ücretsiz gezilebilecek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeni ile Odunpazarı Belediyesi'ne ait müzeler ücretsiz olacak. Vatandaşlar, Müzeler Haftası boyunca Odunpazarı Belediyesi'nin müzelerini ücretsiz olarak gezebilecek.

18 Mayıs günü; Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından 1977 yılında 'Uluslararası Müzeler Günü' olarak kabul edilmişti. Ülkemizde de 1982 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle 18-24 Mayıs her yıl "Müzeler Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulunan müzelerin hafta boyunca ücretsiz olduğu bildirildi. Açıklamada, "Müzeler Haftası süresince Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi ve Ahşap Eserler Müzesi'ne girişler ücretsizdir. Tüm halkımızı müzelerimize bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(KA



19.05.2017 10:47:21 TSI

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