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Camilere Ramazan temizliği

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:47
Camilere Ramazan temizliği
Camilere Ramazan temizliği

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Ramazan ayı öncesi ilçe merkezimizdeki tüm camilerin temizlik, bakım, onarım çalışmaları başladı.
Yaklaşık 10 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilçe merkezimizdeki bütün camiler vatandaşların ibadetlerini daha iyi bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizleniyor. Babaeski Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı, belediye başkanlığı olarak camilere sadece Ramazan Ayı öncesinde değil her zaman sahip çıkmakta ve camilerimizin ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.
Camilerde temizlik çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Hacı, "Camilerimizin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını başlattık. Camilerimiz bizler için kutsal mekanlardır. Bu bağlamda belediyemiz sınırları içinde bulunan 6 adet camimizin temizlik, bakım ve onarımlarını yaptırıyoruz. Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının halkımıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım" dedi.
(KA-MEF-Y)

19.05.2017 10:47:27 TSI
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