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Başkan Yağcı'nın 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Selim Yağcı mesajında, tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un, ulusal bağımsızlığa doğru atılan önemli bir adımın başlangıcı olduğunu belirterek, "Tarihini bilen, özüne sahip çıkan, ve bunu nesilden nesile aktarmayı başaran milletler tarihin sonuna kadar var olmayı başaracak olan milletlerdir. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği yarınlarımızın güvencesi gençlerimiz, ülkemizin sadece zenginliği değil aynı zamanda dinamizminin ve değişim potansiyelinin de kaynağıdır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Milli Kurtuluş mücadelesini vatan sathına yaymış, aziz Türk Milleti'nin azim ve kararlılıkla birleşerek sahip çıktığı bağımsızlık inancının meşalesini yakmıştır. Dolayısıyla genç nüfusa sahip olmak bizler için büyük bir imkandır. Özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, kendi toplumunun değerlerinden ve evrensel doğrulardan haberdar olan ve hayatın güçlüklerinin üstesinden gelebilecek, donanımlı ve yetenekli gençler yetiştirmek elbette ki çok önemli unsurdur. Bu sayede büyük önderin gösterdiği çağdaş uygarlığın üstüne çıkma hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle Büyük Atatürk'ün mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü yolunda kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günde; gençlerimiz ile yürüyecek çok yolumuz olduğunu ifade ediyor ve bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bayramını kutluyor, gazilerimize Yüce Allah'tan uzun ömürler diliyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

(CKT-Y)



19.05.2017 10:50:26 TSI

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