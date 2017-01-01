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Bilecik'in yöresel tatlarının bulunduğu mağaza açıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in, kendine has ürünleri başta olmak üzere birçok yöresel ürünün satılacağı ürün mağazası Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından hizmete açıldı.

Yapılan açılışa, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mefail Ateş ve davetliler katıldı. Açılışta konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'in artan turizm potansiyeline yöresel ürünler mağazasının büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Bilecik ileriye dönük kendi marka ve yöresel ürünleriyle daha iyi noktalara gelecek. Burası yöresel anlamda Bilecik'te yapılan ilk çalışma ve bu anlamda girişimcilerimizi kutluyorum. İnşallah üretim merkezlerini de buraya getirerek ileriye doğru Bilecik patentli ürünlerin üretilmesi ve paketlenmesi ile ilimize gelen misafirlerimiz Bilecik adını taşıyan daha çok ürün bulacak. Turistlerin buradan Bilecik'e özgü daha çok materyalle memleketlerine dönmelerini arzu ediyoruz. Fiziksel mekanlar, tarihi alanlar, doğal güzellikler, yenilecek içilecek ve hediye olarak sunulacak materyaller hepsi zaten bir turizm oluşturuyor. Bilecik'te bu anlamda emin adımlarla yoluna devam ediyor" dedi.

Konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde kurdelenin kesilmesiyle açılış gerçekleştirildi.

(CKT-Y)



19.05.2017 10:52:34 TSI

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