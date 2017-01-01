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Duruş bozukluğu için basit üç egzersiz önerisi

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:53
Duruş bozukluğu için basit üç egzersiz önerisi
Duruş bozukluğu için basit üç egzersiz önerisi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Mesai saatlerinin çoğunu oturarak bilgisayar başında geçiren ofis çalışanlarına uyarılarda bulunan Fizyoterapist Yasin Aykut Yıldırım, omurgadaki yükün azaltılması için ofiste yapılabilecek üç basit egzersiz önerdi.
Duruş bozuklukları denilince akla özellikle mesai saatlerinin çoğunluğunu bilgisayar başında geçiren ofis çalışanları geliyor. Omurgadaki yükün en aza indirilmesi pozisyonun sırt üstü yatış pozisyonu olduğunu ancak rutin çalışma hayatının için bunun pek mümkün olmadığını kaydeden Özel Genesis Hastanesi Fizyoterapistlerinden Yasin Aykut Yıldırım, ofiste yapılabilecek üç basit egzersiz önerdi.

Omurgaya yanlış yük binmesi
Çocuklarda duruş bozukluğunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin hareketsiz yaşam biçimi olduğunu belirten Yıldırım, "Çocuklarda duruş bozukluğunu önlemenin yöntemleri hareketsiz yaşam biçimi, çocuklarda görülen duruş bozukluklarının sebeplerinden birisidir. Günlük yaşam içinde çocukların okulda, serviste, evde veya boş vakitlerinde uzun süre oturma pozisyonunda kalmaları zaman ile omurgaya aşırı ve yanlış yük binmesi sonucunda duruş bozukluklarına neden olmaktadır" dedi.

"Çocuklar spora yönlendirilmeli"
Çocuklarda duruş bozukluklarının önüne geçebilmek için öncelikle ailelere ve öğretmenlere bu konuda bilgilendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Bunların haricinde çocuklarımızı hareket etmeye özendirmeli ve küçük yaşlardan itibaren onlara yaşlarına uygun egzersiz alışkanlıklarını aşılamalıyız. Küçük yaş gruplarında (3-6 yaş) daha çok oyun ile karışık egzersizler verilmesi uygunken (bisiklet, oyun parkları, oyun grupları vs.), ergenlik öncesi ve sonrası (7-16 yaş) takım ve bireysel sporlara yönlendirme yapılmalıdır. Bilindiği üzere çocuklar küçük yaşlardan itibaren ailelerinin söz ve davranışlarını taklit ederek büyümekte. Bu yüzden aile de düzgün duruşu, yanlış pozisyonlarda oturmamayı benimsemeli ve düzgün duruşun faydaları hakkında çocukları ile konuşmalı" diye konuştu.

"Cihazların başında geçirilen zaman azaltılmalı"
Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının bireylerde boyun ve sırt ağrılarına neden olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:
"Duruş bozukluklarının başında ofiste, okulda, masa ve bilgisayar başında geçirilen uzun saatler yatar. Bu saatlerin uzaması ile düzgün duruşun korunması zorlaşır. Bir de eğer kişiler uygun olmayan masa ve sandalye pozisyonlarında çalışmalarını devam ettirirlerse omurgaya binen yükler daha dengesiz olacağı için çok daha kolay duruş bozukluğu geliştirmektedirler. Yetişkinlerde uzun süre oturma gerektiren işlerde saat başı ayağa kalkıp su içmek ya da sadece kalkıp biraz yürümek bile omurgadaki ve vücuttaki gerginlikleri azaltabilmektedir. Bunun haricinde çalıştıkları ortamın ergonomik olarak düzenlenmesi gerekmekte ve kişilere bunun hakkında bilgi verilmelidir. Çocuklarda alınacak önemlerin başında ise bu cihazlar başında geçirilen sürenin azaltılması, masa ve sandalye seçiminin yine yetişkinlerdeki gibi düzgün ayarlanması, yaşına uygun egzersizlere yönlendirmek ve kesinlikle ailenin de duruşuna dikkat ederek çocuklarına örnek olması gerekmektedir."

Üç basit egzersiz
Omurgayı rahatlatmak için üzerindeki yükün en aza indirilmesi gerektiği vurgusu yapan Yıldırım, "Gün içinde omurga yapısını rahatlatan hareketler omurgaya binen yüklerdeki artış sırası ile ayakta durma, oturma ve ağır yük taşıma şeklinde kabaca sıralanabilir. Omurgaya en az yükün bindiği durum ise sırtüstü yatış pozisyonudur. Günlük rutinimiz içinde sırtüstü yatıp dinlenmek çok mümkün olmadığı için; Ayağa kalkıp yürümek, Otururken veya ayakta aklımıza geldikçe ense arkasını uzatırcasına boyumuzu uzatmaya çalışmak, Elleri bele koyup omuzları arkaya ve aşağı çevirmek gibi ufak egzersizler boyun, sırt ve bel bölgesindeki dolaşımı arttıracağı için rahatlama sağlayabilmektedir" ifadelerinde bulundu.
(EEI-MP-Y)

19.05.2017 10:53:11 TSI
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