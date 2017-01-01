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Şampiyonlardan Başkan Yağcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyespor Kulübü Başkanı Emin Yağcı, Bilecik Belediyespor Halter Takımı Antrenörü Caner Özteke, Bilecik Belediyesi Spor Eğitmeni İlker Çınar ve şampiyon sporcular, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilecik Belediyespor Kulübü Başkanı Emin Yağcı, Belediyespor Halter Takımı Antrenörü Caner Özteke ve şampiyon sporcularımız ziyarette bulundular. Halter takımımız başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Furkan Sertel 130 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bir diğer sporcumuz Nihat Yel 94 kilogram kaldırarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Kulübümüz sporcularını ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyespor Kulübü Başkanı Emin Yağcı ve Bilecik Belediyespor Halter Takımı Antrenörü Caner Özteke'ye teşekkür ederek, antrenör ve şampiyon sporculara küçük altın ve tabletten oluşan hediyeler takdim etti.

(CKT-Y)



19.05.2017 10:53:27 TSI

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