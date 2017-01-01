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Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz:

- "Ülke olarak marka fikirler ihraç etmemiz lazım"



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MALATYA (İHA) - Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz, 4. sanayi devriminin ülkeler için önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin 4. sanayi devriminin gerisinde kalmaması için, bizim marka fikirler ihraç etmemiz lazım" dedi.

İnönü Üniversitesi Sanayi İş Birliği Topluluğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü ve Genç MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından "Endüstrinin Gelişimi ve Günümüz Sanayisi" ile "VESTEL Elektronik AR-GE Teknoloji Yönetimi ve Sanayi 4.0 Uygulamaları" konulu program düzenlendi. Programa katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, endüstri 4.0'ın önemine vurgu yaparak, üniversite öğrencileri ile sanayi arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine ve bu hususta üniversite topluluklarının daha aktif çalışması gerektiğine değindi. Üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması için Genç MÜSİAD'ın güzel çalışmalar yaptığına vurgu yapan Kızılay, bu tür programların devamlı gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu. Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz ise, "Sanayi 4.0, Almanya'da ortaya çıkması itibariyle, Avrupa'da yaygın biçimde bilinmekte ve küresel ölçekte de giderek daha çok tanınmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte, hızla yaygınlık kazanan 4. sanayi devrimindeki temel amaç, kendini yönetebilen üretim süreçlerinin olduğu akıllı fabrikaların hayata geçirilmesidir. Biz İş adamlarına düşen ise bu devrimi gerçekleştirecek beyin gücüne sahip çıkmak ve onları finanse etmektir. Türkiye'nin 1 kg başı ihraç ettiği ürünün değeri 1,5 dolar iken, gelişmiş ülkelere baktığımızda bu 3-4 dolar arasında. Bizim katma değerli ürünler üretmemiz ve ihraç etmemiz gerekiyor. Hemen her platformda konuşulan bir şey var; Bizim marka ihraç etmemiz lazım. Evet marka ihraç etmemiz gerekiyor ama Türkiye'nin 4. sanayi devriminin gerisinde kalmaması için daha ötesini konuşması lazım, bizim marka fikirler ihraç etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı, AR-GE Müdürü Metin Nil, Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz, Eletrik-Elektronik Mühendisi Mehmet Gündem ve çok sayıda davetli katıldı.

(BT-SD-Y)



19.05.2017 10:54:13 TSI

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