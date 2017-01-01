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Sabah namazı buluşmalarına Karaören'den devam edildi



(Fotoğraflı)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi ilçesinde geleneksel hale getirilen sabah namazı buluşmalarına Karaören Mahallesinde devam edildi.

Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından geleneksel hale getirilen sabah namazı buluşmalarında Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Seyitgazi Müftüsü Sait Dizen ile çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Karaören Gedik Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından Kırka ve çevre mahallelerdeki görevli imam-hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Namaz sonrası Seyitgazi İlçe Müftüsü Dizen bir sohbet gerçekleştirdi. Dizen sohbetinde, "Sabahın seherinde İslam aleminin kutsal ayı Ramazana ramak kala bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Manevi atmosferin yükseldiği şu mübarak zaman dilimlerinde Rabbimizin bizden istediği kulluğu yerine getirmek için imkanlarımızı son demine kadar kullanacağız.Tutacağımız oruçlarda vereceğimiz zekat ve sadakalarda darda olanları düşünüp anlayacağız. Başta vatanımızın, milletimizin birliği ve bütünlüğü olmak üzere dualarımız bu zaman diliminde zulüm gören İslam beldelerinde yaşayan kardeşlerimiz için olacaktır. Dualarımızın yanı sıra İslam dünyasının kurtuluşu için beşeri olarak üstümüze düşen görevi yapmalı ve yapacak nesillerin yetişmesini sağlamak için ilme değer vermeliyiz. Bu şuurda bir nesil için önümüzdeki yaz aylarını değerlendirmeli ve çocuklarımızı yaz Kur'an Kurslarında camilerimize yönlendirmeliyiz" diye belirtti.

Program sonunda cemaate çorba ve çay ikram edildi.

(SM-KA)



19.05.2017 10:55:40 TSI

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