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Nusaybin´de uçurtma şenliği

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:55
Nusaybin´de uçurtma şenliği
Nusaybin´de uçurtma şenliği

(Fotoğraflı)

Cihat Şayık
MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulun düzenlediği uçurtma şenliğinde öğrenciler doyasıya eğlendi.
Nusaybin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokul öğretmenleri öncülüğünde yapılan şenlik, Kocaeli-Nusaybin Kardeşlik Parkı yanındaki boş arazide düzenlendi. 50 öğretmen ve 800 öğrencinin katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte görev alan öğretmenlerden Hamza Akan, "Bahar aylarının gelmesiyle okulumuzdaki sosyal etkinlikleri başlatmış bulunmaktayız. Öğrencilerimize bir uçurtma şenliği düzenlemek istedik. Günler öncesinden öğrencilerimiz rehber öğretmenleri üncülüğünde uçurtmalarını hazırladılar" dedi.
(CŞ-MP-Y)

19.05.2017 10:55:51 TSI
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