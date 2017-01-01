Trafik Haftası nedeniyle Kümbetli öğrenciler bilgilendirildi
(Fotoğraflı)
Selçuk Manaz
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Kümbetli öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi.
Kümbet Mahallesinde bulunan Kümbet Şehit Ekrem Saygı İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen seminerde Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencilere genel trafik kuralları, yaya geçitlerinden geçişler, trafik işaretlerinin anlamları, okul taşıtlarına inişler ve binişler, emniyet kemerinin önemi gibi konularda trafik eğitimi verdi. Öğrenciler, gelen ekiplere verdikleri önemli bilgiler için teşekkür ederken öğrencilerin meraklı soruları karşısında Jandarma ekipleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri öğrencilere gösterdikleri hassasiyet nedeniyle çeşitli hediyeler verdi.
(SM-KA)
19.05.2017 10:56:03 TSI
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