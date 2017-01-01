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15 Temmuz şehidinin ailesine anlamlı ziyaret

- 15 Temmuz'da Genel Kurmay Başkanlığı önünde şehit olan Mühendis Mehmet unutulmadı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı önünde şehit olan Makine Mühendisi Mehmet Şengül'ün ailesini ziyaret etti.

Vali Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Erdal Eren, İl Müftüsü İsmail İpek ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ile birlikte, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi esnasında, Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı önünde şehit olan Makine Mühendisi Mehmet Şengül'ün Tekirdağ'ın 100. Yıl Mahallesinde ikamet eden ailesine ziyarette bulundu. Ziyarette, Şehit Mehmet Şengül'ün babası Ramazan Fahrettin Şengül ve annesi Huriye Şengül'e taziyeler iletildi. İl Müftüsü İsmail İpek'in yapmış olduğu duanın ardından, şehit ailesi ile bir süre sohbet edildikten sonra ziyaret son buldu.

(HLD-MEF-Y)



19.05.2017 10:59:11 TSI

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