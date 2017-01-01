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Anadolu Üniversitesine Kitap Fuarında büyük ilgi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarında stant açan Anadolu Üniversitesi, eğitim alanındaki çalışmalarını ve öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarında eğitim alanındaki çalışmalarını ve öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Uluslar arası Fuar Merkezinde açılan stantta 9 kişilik uzman ekip, e-sertifika, 2. üniversite, online kitap satışı gibi birçok konu hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.

Fuar alanına gelen öğrencilere eğitim sistemi hakkında bilgiler veren Anadolu Üniversitesi İzmit Bürosu Şube Müdürü Suna Altunel, "Türk yüksek öğreniminde açık öğretim sistemi 35. yılını doldurdu. Anadolu Üniversitesi açık öğretim sistemiyle eğitimdeki sorunlara katkı göstermektedir. Fuar alanı içerisinde e-sertifika, 2. Üniversite, online kitap satışı programlarımızı tanıtmak için buradayız. Hayalleriniz bir diplomaya sığmıyorsa ikinci üniversite fırsatını kaçırmayın diyoruz" dedi.



"Öğrencilerimizin ilgisi çok yüksek"

Standa ilginin çok yüksek olduğunu belirten Altunel, "Fuara özellikle öğrencilerimiz ilgisi çok yüksek. Vatandaşlarımızın ilgisi de hayli yüksekti. Yüksek öğretimde okuyan yada mezun olanlar ikinci üniversite fırsatını görünce çok mutlu oldular ve devam etmek istediklerini söylediler.



"Dünyanın çeşitli ülkelerinde hizmet veriyoruz"

Anadolu Üniversitenin Dünya'nın çeşitli ülkelerinde hizmet verdiğini belirten Altunel, "Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakülteleri Azerbaycan, Batı Avrupa programları, Makedonya, Kosova, Bulgaristan büroları ile en sonda ABD'de açtığımız büromuzda ABD'deki Türklerin ayağına götürmüştür.

(İG-RFK-Y)



19.05.2017 11:02:39 TSI

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